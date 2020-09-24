台股24日重挫319點，金管會主委黃天牧此時宣布啟動台灣資本市場藍圖的3年計畫，從2021年起算，將包括設置新創業者掛牌的創新板、債券的永續板、優化初次掛牌（IPO）及後續募資（SPO）條件、提升外資投資的便利度、打造友善稅制等，共五大面向25個項目，黃天牧表示，希望提升直接金融的占比，「讓台灣資本市場有更好的表現、有更好的動能」。

五大面向即一是強化發行市場功能，支援實體經濟發展：包括設置創新性新板；強化證券市場專家的責任與管理；優化IPO及SPO募資相關規範；提升審計品質；強化上市櫃公司監理及優化資訊公開。

二是活絡交易市場，提升效率及流動性：包括推動盤中零股交易；提升交易資訊透明度及投資人風控管能力；規劃股票造市者制度；打造友善稅制；精進交割結算基金制度。

三是吸引國內外資金參與，提高市場國際能見度：即有提升外資投資便利性及效率；強化投資人保護與教育宣導；推廣台股市場與強化國際合作；持續吸引國內資金投入台股市場；因應Basel III實施，爭取合格集中結算機構資格。

四是提升金融中介機構市場功能及競爭力：含括推動數位轉型及監理科技；推動證券商發展投資銀行業務；推升市場資安防護能力；推動投信投顧事業擴大業務發展；培育金融專業人才；促進期貨業務發展。

五為鼓勵金融創新與多元金融商品的發展：即有設置永續板；建置店頭衍生性商品集中結算制度；擴大資產管理業務規模；推動證券期貨業多元金融商品發展。

黃天牧表示，目前只先訂出框架，將由各工作小組，在年底前規劃出細節，張振山亦表示，25個子項目，若每項目下還有三個細節，共將有75個項目，在三年實施，且會滾動檢討。

(工商 )