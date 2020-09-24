恒生指數大跌1.8％ 美團收跌4.6％ 16:492020/09/24 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數24日早盤低開204點，午後跌幅擴大，恒指最多急跌517點，低見23,225點，創下5月29日以來新低，最終收報23,311點，下跌431點，跌幅為1.82％。國企指數24日收報9,371點，下跌187點，跌幅為1.96％。 香港信報報導，個股方面，騰訊收跌1.8％至505港元，成交額居首，達到72.751億港元。美團收跌4.6％至238.6港元，藥明生物收跌5％，為24日表現最差藍籌股。 (工商 ) #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美股大跌 恆指開跌0.86％ 10:172020/09/24 財經 《商情》運價攀升 BDI指數上漲4.5％ 09:432020/09/24 財經 富邦投信：牛市未完 A股反彈可期 04:102020/09/24 專題周報 《商情》利空消息打壓 大阪天然期膠跌近3％ 10:172020/09/24 財經 滬深兩市均低開 上證指數跌0.5％ 10:342020/09/24 財經 《美股》進軍電動車 SPI Energy一度飆漲3100％ 11:252020/09/24 財經 窗簾大廠億豐大盤重挫牽連 盤中大跌逾6% 11:572020/09/24 財經 美股短線震盪多 瞭解避險標的多元布局 15:192020/09/24 財經 《金融》永豐金證：存股策略有效分散風險 逢低複委託投資美股 15:062020/09/24 財經 憂第2波疫情和美國大選！美科技股大跌逾3％ 道瓊重挫525點 05:222020/09/24 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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