恒生指數24日早盤低開204點，午後跌幅擴大，恒指最多急跌517點，低見23,225點，創下5月29日以來新低，最終收報23,311點，下跌431點，跌幅為1.82％。國企指數24日收報9,371點，下跌187點，跌幅為1.96％。

香港信報報導，個股方面，騰訊收跌1.8％至505港元，成交額居首，達到72.751億港元。美團收跌4.6％至238.6港元，藥明生物收跌5％，為24日表現最差藍籌股。

(工商 )