亞洲旅遊台節目《城市的100個發現》，由知名旅遊作家謝哲青及生活美學專家胡文華主持，前往大小金門知名景點進行拍攝。謝哲青於今（24日）上午10點在國立金門大學，舉行由亞洲衛星電視、金門縣政府、金門縣文化局以及金門大學，共同舉辦《城市的100個發現-文化金門》專題演講，分享金門歷史悠久的文化資產、獨一無二的文化地位及國共內戰時期的金門碉堡。謝哲青表示：「希望藉由節目讓更多人注意到金門」。

金門縣文化局許慧婷副局長（右）以及周祥敏科長（左），也特別出席肯定亞洲旅遊台節目拍攝的品質及此次演講的成功。（亞洲旅遊台提供）

現場主持人徐子生動有趣的開埸，讓整場活動充滿笑聲與活力。金門縣縣長楊鎮浯因公無法出席，特別送上花籃祝賀，金門縣文化局許慧婷副局長、周祥敏科長出席肯定亞洲旅遊台節目拍攝的品質。金門大學三個科系的教授特別帶領學生前來聆聽，上了一場生動有趣的文化歷史課程。前來聆聽的除了金門大學學生外，許多金門在地的居民也前來，更有粉絲特別搭飛機前來參加。

演講中謝哲青問台下：「柏林圍牆長度是多少？」，金門大學學生踴躍搶答，一位男同學回答正確，獲得謝哲青一大袋禮物，現場一陣驚呼，謝哲青笑說：「開心就好」。親民的謝哲青分享親身經歷，包含他走訪世界各地時印象最深刻的地點、對於人文藝術投資的看法、以及金門洋樓之美等，讓觀眾們收穫滿載。

時空交錯的旅程

在《城市的100個發現》節目中，兩位主持人體驗步槍模擬射擊，曾經受過國軍訓練的謝哲青射擊時每發必中。他回想到30年前，當兵經常出差至金門，當時的他只想趕快逃離金門，現在的他只想好好深度體會金門文化的美，「這是時空交錯的旅程，一方面回到30年前，另一方面又走在如今的街頭。」

看更多揭露鮮為人知的台灣文史過去，請鎖定暢銷旅遊作家謝哲青以及生活美學專家胡文華主持《城市的100個發現》，將於9月26日（六）晚上9點中華電信MOD亞洲旅遊台播出，謝哲青及胡文華粉絲千萬別錯過。加入亞洲旅遊台[email protected]、按讚FB及關注IG、官方微博，不定時獲得節目最新消息還有好康活動資訊。

謝哲青（左）與胡文華DIY創作屬於自己的風獅爺「卡索風獅爺」。（亞洲旅遊台提供）

謝哲青體驗步槍模擬射擊每發必中。（亞洲旅遊台提供）

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