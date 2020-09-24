李佳歡的歌曲〈想吃什麼就吃〉收錄於去年底發行的首張專輯《開放世界》，該曲找來松露主廚「廚佛瑞德」大唱饒舌，跨界的美食狂想再加上Fred神奇的「講幹話功力」，在錄音、拍MV時帶來不少笑果。〈想吃什麼就吃〉MV大玩食物變裝，將歌詞中出現的食物變成衣服，是另類讓人「垂涎三尺」的服裝，自許為「美食佳」的佳歡也表示一直很想品嘗Fred的料理，但聽說私廚預約已經排到2024年，藉由這次拍MV，Fred當天用現有的食材擺盤，儘管不是親自下廚，也滿足了視覺的饗宴。相較Fred端上的漂亮作品，佳歡則端上空盤，因為食物都被她吃光了，還吵著吃不夠時，關東主則拿著關東煮驚喜現身。

廚佛瑞德背上百道料理的食譜、材料、比例都不是問題，然而背歌詞卻是另外一回事，短短不到四分鐘的歌，下足苦心，十足的體會隔行如隔山。新歌〈想吃什麼就吃〉feat.廚佛瑞德已數位上架，MV同步於「李佳歡Youtube頻道」播出。李佳歡表示這首有別於以往歌迷所熟悉的抒情歌，是輕快的搖滾曲風再加上一點饒舌，不一樣的嚐試，希望大家會喜歡。

李佳歡（左）與廚佛瑞德日前一同拍攝MV。（游手好弦娛樂提供）

(中時 )