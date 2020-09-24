在台灣，新冠肺炎（COVID-19）雖偶有「輸出」病例，顯示社區並非全然安全，但相對於全球其他國家的疫情趨勢，仍是相對緩和。為了協助使用者更全面性的瞭解到所要前往的地區或國家的疫情變化，Google宣布將在Google Maps加入全新的「COVID-19」圖層，並且僅在Android以及iOS平台上推出，並不會將同樣的變化納入到桌面版地圖服務中。

Google宣佈，將針對Google Maps加入全新的「COVID-19」圖層。Google依據維基百科、紐約時報（New York Times）、約翰‧霍普金斯（Johns Hopkins）大學研究中心、Brihanmumbai Municipal Corporation等機構或組織的疫情相關資料，將此整合在地圖中。並且在地圖中獲知的病例數等資訊，將會與透過Google搜尋可查詢到的結果一致。

據了解，Google Maps將會依照色彩編碼的方式，透過不一樣的色塊來快速讓使用者得知各地疫情變化趨勢的不同。根據Google說明網頁，地圖上會顯示的資料會顯示每 10 萬人當中新增確診病例的平均數量，並且指出病例數量是上升還是下降的趨勢。並以灰色（少於 1 個病例）、黃色（1 到 10 個病例）、橘色（10 到 20 個病例）、深橘色（20 到 30 個病例）、紅色（30 到 40 個病例）、深紅色（超過 40 個病例）來表示。

目前Google Maps加入COVID-19圖層的計畫，預計在Google Maps可支援的220國家推出，但僅在行動版上推出，也就是透過Android以及iOS的Google Maps可以查詢得到，目前還沒有計畫在桌面版推出。而根據所收集到資料的完整性，Google Maps也有機會以「城市」等級來提供新冠肺炎新增確診病例數的相關資料。

從Google是以「圖層」而非直接將新冠肺炎新增確診的病例數呈現在地圖上，可以看見雖然使用方式較不直覺，但也比較不容易造成使用者的恐慌，而更具參考價值。在未來此功能上線後，使用者打開手機版的Google Maps後點選COVID-19圖層（目前已可選擇衛星、路況、自行車地圖等圖層）來獲得相關參考資訊。

(科技)