娛樂8點半》在韓國被稱為「變色龍」的女神河智苑，出道23年演過不少膾炙人口的作品，更是青龍電影獎和百想藝術大賞雙料影后，幾乎零負評的她，在剛出道時，也曾為了藝術犧牲，全裸露點上陣，不過她憑著謙虛敬業個性，加上精湛演技，成為大眾心目中的「國民演員」。

河智苑在2000年的電影處女作《真實的遊戲》中，就大膽演出遭強暴戲碼，片中她雖然犧牲肉體，全裸露點上陣，不過卻把激動到幾近崩潰的情緒完美詮釋，受到外界高度讚賞，第一次躍上大銀幕，就奪下有「韓國奧斯卡」之稱的大鐘獎優秀新人獎，當時她才22歲。

河智苑憑著《色即是空》成為性感女神。（圖/翻攝自微博）

之後河智苑在鬼片《靈魔》中同樣全裸演出，只是她這次演的是具屍體，而非活人。2002年她靠著電影《鬼鈴》一夕爆紅，還因此被封為「鬼后」，同年她跳脫恐怖片，在電影《色即是空》中，飾演清純的體操美少女，其中一幕她穿著薄透睡衣激凸演出，更被譽為經典，豪放作風讓她走紅全亞洲，更成為男性心目中的性感女神。

除了電影外，在戲劇上也有好表現，2010年搭檔玄彬的《祕密花園》，打造出經典的「泡沫之吻」、仰臥起坐對視的經典畫面，完結篇飆出35.2%超高收視，2013年與池昌旭合作古裝劇《奇皇后》，收視率最高29.2%，她飾演身懷武功的高麗女子，從男裝到華麗皇后面貌，可看出她多變樣貌，演技宜古宜今。

河智苑和玄彬合作《秘密花園》，讓她演藝事業達到巔峰。（圖/本報系資料照）

河智苑和池昌旭合作古裝劇《奇皇后》。（圖/本報系資料照）

雖然河智苑以惡女的角色出道，以恐怖電影打響名號，但她卻不斷嘗試各種不同類型的新角色，如純情女、打女、拜金女、拳擊女、藝妓、運動選手、皇后與醫生等，每種角色都能完美消化，成為為數不多能自由在電影和戲劇間變換形象的演員。

河智苑也因此有著電影票房女王和電視收視女王之稱，和全智賢、宋慧喬、孫藝珍、金荷娜並稱韓國當家花旦。而她不只是收視女王，也是得獎常客，曾以電影《我的愛在我身邊》獲得青龍獎、百想藝術大賞雙料影后肯定。

河智苑42歲仍保養得宜。（圖/翻攝自韓網）

而堪稱男神收割機的河智苑，曾和蘇志燮、趙寅成、玄彬、池昌旭等帥哥合作，不過出道以來鮮少緋聞，且形象良好，熱愛公益，加上愛笑個性，很能感染旁人，被韓國網民大讚擁有如陽光般和煦的溫暖笑容，收到外界高度認可。

現42歲的河智苑凍齡有術，出道至今顏值依然在美麗巔峰，而她的身材也十分有料，堪稱是隱乳女神代表。她可以柔情似水，也可以性感撩人，美貌氣質和才華兼具，雖然至今仍未婚，依舊活出完美生活。

(中時新聞網)