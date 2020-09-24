德國Bosch家電集團旗下精品廚房家電品牌GAGGENAU，24日發表改款蒸烤爐搶市，售價從19.8萬～35.8萬元不等，還可以依據客戶需求客製化，鎖定豪宅、社交名媛及專精烹飪的烹飪愛好者為目標族群。

博西（Bosch）家用電器主管說，2012年將旗下精品GAGGENAU廚房家電台灣代理權收回，自行經營，陸續在台灣推出冰箱、酒櫃、洗衣機及蒸烤爐等廚房家電，透過廚具傷及建商銷售，每年業績都是兩位數成長。今年雖爆發新冠肺炎疫情，大家居家時間變長，喜歡在家烹調的人顯著增加，加上房市也回溫，前三季銷售業績未受疫情影響，預估兩位數成長。

博西家用電器指出，這次推出精品GAGGENAU改款蒸烤爐，溫度在30～230度C提供5種濕度等級，總計13種加熱模式選項，達到蒸、煮、燉、烤、烘、焗及發酵等多元料理。新增真空低溫烹調行程在50～95度C能以每1度調整溫度，結合GAGGENAU真空包裝處理食材，可能在家調理出專業等級的舒肥料理。

博西家用電器表示，GAGGENAU改款型號的蒸烤爐，增加上火燒烤功能，加熱器引曾在腔體上方的陶瓷玻璃後，可針對肉、海鮮、蔬菜、甜點及麵包等九大類料理類型設計出40種大廚程式。此外，400系列首開全球搭載全自動化清潔程式，透過清潔劑匣就可以深度清潔、除鈣及烘乾。

(工商 )