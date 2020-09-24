在新機台加入生產下，國內不織布大廠南六(6504)口罩生產日產能已達350萬片；南六指出，目前開機的機台共35台，每台日產能為10萬片，未來希望能增加到51台，目標是做到台灣NO.1。

由於南六所生產的口罩成分中，除了鬆緊帶、鼻樑壓條之外，所有的材料都是南六自產，因此，成本費用可控、獲利能力較好；南六今年上半年的毛利率已衝高到25%，是歷年來的新高。

口罩材料中的上下層熱風布、紡黏布及中間的融噴布，南六都能自己生產。

口罩訂單供不應求，為滿足客戶需求，南六在第三季目前已有43台口罩生產機台；但因生產員工不足，只有35台能上線生產。南六指出，未來還是希望能將機台擴充到51台。

另外，為支應工廠本身口罩生產，南六已新增兩條熔噴不織布產線。南六表示，雖然政府相關單位仍要求能徵收熔噴布，但南六本身口罩所需就已不足。

身為國家隊成員，南六指出，為防非台灣製口罩混充，雙鋼印口罩24日上路開賣；由於需求持續增加，政府將全數徵收廠商生產的口罩，因此，南六外銷訂單暫停。

從今年5月，南六投入口罩生產，口罩占每月營收的占比就逐月提升，以8月來看，口罩營收已達1.74億元，營占比19.8%。比7月的營占8.4%，提升11.4個百分點。

南六指出，由於南六所生產的口罩，主要材料熱風布、紡黏布及中間的融噴布，都是自產，因此，在產能逐步提升下，成本、費用還會持續下降，毛利率及淨利率還會持續提升。

今年上半年，南六的營業毛利率為25%、營業淨利率達18.56%；市場預期，到今年的第三季，南六的營業毛利率可衝高到30%、淨利率至少可超過20%，都將創南六的新高。

在口罩、防護衣等防疫產品的營運貢獻下，南六上半年的EPS已達7.59元；下半年在口罩產能增加，及熔噴布產線加入後，法人估南六全年一定可賺超過一個股本，獲利將會是歷史新高。

(工商 )