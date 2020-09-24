閱讀拯救星球！網路改變學子閱讀習慣，為提升學生閱讀理解力、扎根學力，台南市教育局今年打造幼兒園到高中閱讀理解平台「布可星球」，6月12日開放至今，累計88萬星球能量、7000多人挖掘「布可」，學生透過閱讀、解題進而挖掘能量，讓閱讀變好玩又有創意。

教育局統計，安平區億載國小、北區公園國小、東區崇明國小高居全市累計能量前3名，為了鼓勵學生，未來也將贈送禮券獎勵。

教育局在開學之初就請學校開始盤點學校現有圖書清單，同時比對教育局公布優良選書清單，建議列入學校充實圖書清單內，而學校圖書館也另闢「布可星球專區」，讓師生方便借閱書籍，並建議學校資訊課也可以結合平台使用與操作。

針對低年級、操作不熟悉的孩子，學校把平台網址放在聯絡簿，鼓勵親子共讀、上平台做測驗。此外，也鼓勵學校結合閱讀護照、閱讀市集等原有的推動閱讀活動，成為常態性活動。

教育局長鄭新輝說，推動平台關鍵除了老師，就是書，看完書才能上線測驗，教育局已於9月6日完成500種優良選書的購置，每種書有30本，讓師生都有共同讀本。另，為了讓師生易借、易還，增加借閱、讀書機會，教育局也與愛的書庫合作，購置的500種優良圖書將配送到全市39校、39處愛的書庫據點，老師只要上愛的書庫系統借閱，就會透過物流系統配送到校，方便班級共讀。

億載國小林志政校長表示，今年暑假布可星球就出現在億載國小暑假作業，學生和家長勤跑圖書館，為的就是看完書後能到布可星球挖掘任務，累積布可能量。三年級鄭迪恩同學說，透過挖掘任務加深對書本的理解，逐一克服閱讀盲點，將書本讀得更深入，累積布可能量非常有成就感。

公園國小吳淑芬校長表示，藉由疫情期間學生自主學習的機會，導入各種學生網路學習平台，其中包含教育局建置之布可星球，透過導師課堂介紹，結合圖書館建立布可星球書籍專書區，更將平台做為全校暑假自主學習作業之一，鼓勵親子共讀，透過平台的優良圖書選集與問題引導，有系統理解書籍內容，學校透過全校晨會獎勵達成目標的學生。

(中時 )