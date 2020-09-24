黃宥嘉不因身體限制學習挑戰，除了廣泛閱讀各式書籍外，也透過國文老師指導拓展視野。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

黃宥嘉作品。（（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

黃宥嘉作品。（（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市丹鳳高中學生黃宥嘉自幼罹患肌肉萎縮症，需坐輪椅代步，也無法握筆寫字，喜愛寫作的他改以鍵盤逐字逐句地敲打出字句，今年代表學校參加新莊分區語文競賽，以「夢想從這裡開始」為題，初試啼聲便榮獲冠軍；黃宥嘉說，「寫作是我和別人對話的捷徑，很高興獲得肯定！」

黃宥嘉從小行動不便，需坐輪椅代步，對閱讀有濃厚興趣的他，不因身體限制學習挑戰，除了廣泛閱讀各式書籍外，也透過國文老師指導拓展視野，經營粉絲頁參加作文比賽，並在網路上分享文章，這些都成為宥嘉寫作的經驗和養分。

語文競賽比賽過程中，黃宥嘉因肌萎症無法握筆寫字，只能逐字敲打鍵盤，將心中的話語一字一句用鍵盤打出，過程中手偏離鍵盤，需由陪同的家人幫忙擺回來，初試啼聲便榮獲新莊分區作文項目高中學生組冠軍，將代表學校參加新北市市賽。

「寫作是我與和別人溝通的捷徑！」黃宥嘉說，雖然每次寫作，都需要父母從旁協助，但文字帶給他內心的安頓，讓他沉醉於寫作的世界，找到與大家溝通的橋樑，這次能夠得獎，是對自己寫作上的重要肯定，非常開心。

黃宥嘉分享，這次作文寫作題目為「夢想從這裡開始」，他運用親身的故事，說明對於夢想的看法，他認為夢想的用意並不在於最後是否得到甜美的果實，而是堅持走在夢想的路上，無論成敗毀譽，享受努力的當下，成為更好的自己。

(中時 )