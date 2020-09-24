汐止站前橋下空間無人管理，遭人棄置垃圾，台鐵去年架設鐵網封閉，相當可惜。（議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

新北市議員張錦豪爭取300多萬，希望將站前閒置廢棄空間活化改變成市民休閒廣場（議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

汐止站前小廣場預計明年啟用，讓汐止門面搖身一變。（模擬示意圖，汐止區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止火車站前的橋下小廣場，長期閒置荒廢，鐵絲網內遭人丟棄垃圾，環境髒亂，惹人詬病，市議員張錦豪獲台鐵同意，向市府爭取280萬元預算，結合汐止早年礦坑與軌道意象，打造共融式遊具公園，預計年底完工，讓站前改頭換面。

張錦豪表示，汐止車站為汐止的門面，不過環境衛生問題，一直為人所詬病，小廣場更因為長期因為沒人管理，總是遭人亂丟垃圾，因此台鐵自去年就架設鐵網封閉，相當可惜，決定向台鐵爭取把橋下廣場閒置空間活化，並投入經費進行改造。

張錦豪說，汐止除了白雲公園，市區中心也要有一座共融式公園，感謝市府與農業局共補助230萬元打造礦坑車造型的溜滑梯、攀爬網中型遊具，區公所則斥資50萬元，包含廣場與柱子，融合礦坑與軌道地景，以3D彩繪進行美化。

汐止區公所指出，廣場彩繪有東山煤礦紅磚坑口，軌道與運煤台車在旁，以及坑內的支撐柱子、礦工工作器具等背景，充滿濃濃古早味，讓人感受到昔日汐止昔日景象，目前尚在審稿階段，預計10月中旬開始進行彩繪。

站前小廣場共融遊具工程自9月份動工，可望在年底完工，驗收後最晚明年1月即可開放市民使用，令人相當期待；張錦豪指出，未來汐止民眾將多了一個新公園廣場，大小朋友可以到公園散步、休閒遊憩，讓汐止門面有新氣象。

(中時 )