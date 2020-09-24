近期遠距工作、教學提前部署的需求大增，宏碁(2353)兩款Chromebook新品台灣正式開賣。

具抗刮耐磨、特殊配製康寧大猩猩Corning Gorilla抗菌玻璃的Acer Chromebook Spin 713，採軍規設計、360度翻轉可四種使用模式，輕薄機身內建多元連接埠，通過Project Athena認證、搭載第10代Intel Core i7處理器及16 GB的DDR4記憶體，提供長達10小時電池續航，保持全天候的高效工作，售價33,000元；另一款專為學生族群設計的11.6吋可翻轉筆電-Chromebook Spin 311，搭載聯發科技MT8183處理器，長達15小時的電池續航力可長時間學習和娛樂，售價10,500元。即日起兩款新品皆於Acer Store線上開賣。

全新的Acer Chromebook Spin 713具備高防護設計：擁有流線型鋁製機殼，採用加固設計，具有軍規級的耐用性（符合美國MIL-STD 810G標準），耐磨損、防撞、生鏽等，機身最高可承受離地122公分墜落的衝擊、亦可承受最高達60公斤物體的向下撞擊力。配備13.5吋VertiView 2K觸控顯示器，窄邊框設計、3：2的螢幕長寬比使垂直空間增加18%，觸控螢幕和觸控板均採用康寧大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass，抗刮耐磨，特殊配製的抗菌玻璃亦能防止產生異味、污漬及可能衍生的細菌與病菌。

Chromebook Spin 713機身厚度僅1.68公分，重量僅1.37公斤，纖巧機身可輕易收納入包，能夠360度靈活翻轉，能在四種使用模式間輕鬆切換，包含展示、平板、翻蓋及帳篷模式，加上具備兩個USB 3.1 Type-C連接埠，以及USB充電、HDMI連接埠、USB 3.0連接埠和MicroSD讀卡插槽等，更能與周邊設備連接自如，多元的連接選擇及連網功能隨時溝通順暢。

11.6吋可翻轉Chromebook Spin 311 (CP311-3H) 重量僅有1公斤，可輕易收納於背包或書包中，專為滿足課業和日常工作處理等需求所設計。搭載MediaTek MT8183處理器，可同時進行多個應用程式、網頁和文件。此外，長達15小時的電池續航力讓使用者長時間進在學習、工作和娛樂中能游刃有餘。搭配使用康寧大猩猩Corning Gorilla抗菌玻璃的高解析度IPS觸控螢幕，以及具有凹面按鍵和充足鍵距的新型改良鍵盤，讓使用體驗更加直覺與舒適。另外，其配置廣角網路鏡頭、802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi技術，以及藍牙4.2技術，讓家庭成員都能通過Google Hangouts、Google Classroom等應用輕鬆保持聯繫。

(時報資訊)