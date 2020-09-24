中職今日召開長達5小時的領隊會議，其中討論多時的「羅力條款」終於通過，外籍球員只要滿9年一軍年資，即可視為本土球員，不受洋將名額限制。雖然9年比過去富邦悍將提出的年限更長，不過悍將副領隊陳昭如仍表示，肯定中職達成新里程碑。

羅力剛滿36歲，2012年季中來台加盟Lamigo桃猿隊，第1年僅投50.1局，隔年先發34場還創下中職記錄，投了218局是該年中職最多，2014年轉戰韓職後，15年回歸中職加盟義大犀牛（富邦悍將前身），留到今日已是中職第8個球季，不過以年資計算僅滿7年，因此若要達到規定，還要再2個球季。

中職參考日職做法，日職外籍球員滿8年即可取得不佔洋將名額的資格，年限則與本土球員滿8年可獲得自由球員資格相同，因此中職也比照本土自由球員制度，外籍球員滿9年即可視為本土球員。陳昭如說，「今天修正通過的羅力條款，是聯盟更進步開放的展現，樂見這項條款跟上國際職棒聯盟的腳步。」

不過9年年限與富邦悍將所預期的相比更長，若羅力要達標，屆時也以38歲，對此陳昭如說，「年限上雖然稍不符合原本預期，但這是一個新的規章，是中職新的里程碑，希望制度通過後，可以讓優秀資深的洋將在台灣獲得制度層面的肯定。」

(中時 )