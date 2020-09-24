社群科技巨擘臉書(Facebook)因為無法將歐盟用戶數據傳回美國，揚言要退出歐洲市場，但據外媒報導，臉書被要求的，正是美國總統川普(Donald Trump)對字節跳動旗下TikTok(抖音海外版)的疑慮，而且歐盟法院已經2度有判例確認美國監控計畫不利於歐洲數據安全，意外認證美國的雙重標準。

臉書總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此愛爾蘭數據保護委員會(DPC)負責歐盟對臉書相關監管。今年7月DPC根據歐洲法院裁定，要求臉書停止將歐盟用戶相關數據傳回美國，8月初已經展開調查，因此臉書在9月11日控告DPC。

據英國《衛報》(The Guardian)報導，臉書提交給愛爾蘭高等法院的文件指出，如果不能跨境發送數據，會危及全球經濟。許多企業都依賴歐盟與美國間數據傳輸來提供服務，如果數據傳輸缺乏合法保障，將損害歐盟經濟，他們也不清楚在無法將數據傳回美國下，繼續讓臉書和Instagram在歐洲提供服務。不過臉書歐洲總部隨即表示，這只是反映事實，不是威脅。

《衛報》表示這是場打了10年的法律之戰，起點是2011年奧地利作家施雷姆斯(Max Schrems)的論文指臉書忽視歐洲涉及隱私方面法律，並在隨後向DPC控告臉書。

施雷姆斯雖於2014年撤告，但2013年美國前中央情報局職員斯諾登(Edward Snowden)揭露「稜鏡計畫(PRISM)」，該計畫允許中情局可以直接使用谷歌、臉書、蘋果與其他美國公司的資料庫來蒐集情報，讓施雷姆斯當年對臉書發起新訴訟。

2015年歐洲法院裁定美國未遵守歐美雙方2000年所達成「安全港(Safe Harbar)」協議，雙方無法在保證真實與安全的前提下自由交換數據，因此該協議失效。2016年雙方又通過隱私盾架構(EU-US Privacy Shield Framework)，規定商用數據傳到美國後，歐盟用戶應享有與歐盟境內同樣標準的隱私保護，但7月16日歐盟裁定美國政府對外國人個資監控與取用不符合比例原則，也沒有救濟手段可讓隱私受侵害者獲得賠償，裁定協議失效。

臉書在周三美股下跌2.25%，盤後續跌0.91%，暫報246.75美元，市值約7090.4億美元。臉書與旗下Instagram在歐洲大部分國家都是使用率最高的社群軟體。

(中時新聞網)