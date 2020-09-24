立委林俊憲（右）與南市議員沈震東（左）24日會勘普濟殿街區，呼籲中央改善路面。（李宜杰攝）

台南普濟殿街區為台南市所規畫的「府城歷史街區」，但卻遭地方基層反映道路鋪面隆起、破碎，且區域內國定古蹟、歷史建築與開放空間仍須妥善規畫。立委林俊憲24日邀集內政部營建署、台南市政府及市議員會勘，要求盡快改善普濟殿路面，才不會讓每年盛大的普濟殿燈會，蒙上安全疑慮。

林俊憲指出，普濟殿周遭的歷史街區，為觀光亮點，也是人車通道，但舊有的路面長期下來皆已破碎不堪，不僅不符合安全，也有礙觀瞻，恐讓外地遊客對於台南留下不好的印象。

台南市議員沈震東也說，普濟殿附近因路面凹凸不平，長輩容易跌倒，且經中西區公所調查，路面已有20年未更新，僅有路面修繕，呼籲中央能夠以石材為材料，改善路面。

對此，台南市政府與營建署達成共識，將於年底前由市府提案，送至內政部審議，並從相關預算中找出經費解決。台南市政府也評估，普濟殿街區內均為指認之次要古街道，如須整體規畫施作，面積粗估約1450平方公尺、預算大約1475萬，內含鋪面、老屋立面整備、設計監造、工程管理等費用。

林俊憲表示，目前暫定工程範圍為郡緯街、國華街三段、民族路二段、海安路二段包圍起來的普濟殿街區，也期盼未來能擴大至信義街咾咕石街脈絡、赤嵌文化園區、五條港文化園區，打造「府城歷史街區」精華地段。

(中時 )