一名女網友在臉書社團「南投人聊天室」發文表示，小時候因為家中經濟有困難，與弟弟兩人一天只有100元餐費，他們常會到南投一家牛排火鍋館，合點一份40元的鐵板麵，就可以享用濃湯、飲料吃到飽，還有許多麵包可以吃，直到後來才發現，原來是老闆娘知道姊弟倆狀況，默默多給他們麵包、還有冰棒。

女網友說小時候爸爸早逝，媽媽一肩扛起家計，扶養3個非常辛苦，這間「南投聞吔香火鍋牛排館」成了她與弟弟最常光顧的店家，除了鐵板麵相當便宜，店內濃湯、飲料都可以享用，姊弟倆長大後，感恩老闆娘當年照顧，於是在臉書表示，想要回饋20份牛排套餐，讓更多人吃到老闆娘的愛心。

牛排館不只鐵板麵便宜，當年一碗肉燥飯只要10元（現調漲為15元），就算點肉燥飯，也可以無限喝濃湯、飲料；老闆娘開牛排館已經13年，看到弱勢小朋友都會幫他們餐點添加份量，讓他們可以吃飽一點，至於姊弟倆想報恩，老闆娘感恩的表示，只是小本經營，不用特別報恩，偶爾回來給他們看一看就好了。

這間牛排館因為位於當地學區，有不少學生都會來點肉燥飯，喝濃湯飲料，老闆娘說當初不願意透露太多，是擔心學生們看到新聞心理會有壓力，不希望他們不自在，最後老闆娘表示，因為物價上漲，跟當地餐廳相比，其實也沒有特別便宜，「不過大家到店裡用餐就是有緣，如過遇到需要幫忙的，就會盡一份心力，能幫就幫」。

(中時新聞網)