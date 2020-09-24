資訊服務廠商普鴻（6590）近期營運動能旺，受惠於純網銀開張在即，普鴻與轉投資子公司捷智商訊吃下純網銀IT系統建置訂單，第一季、第二季稅後淨利年增率分別達到199.9％以及80.9％。展望下半年，法人表示，普鴻受惠於純網銀業務，全年營運穩健成長，營收獲利有望創下歷史新高。

普鴻資訊成立於2000年，主要客戶為金融業大客戶，並提供金融相關的資訊服務，包括建置金融支付的資訊系統、報表系統、銀行核心系統、會計系統、檔案控管系統、跨行介面等，以市佔率來說，為國內龍頭，主要客戶為銀行以及金融機構。

與國內競爭對手純以代理業務為主，普鴻具有研發實力，自行研發金融業支付應用交易平台（ProFEP），並將推出該交易平台雲端化，同時也於市場上推出金融支付系統融合機（Appliance Box），致力於供應鏈國產化，整合產業上、中、下游供應鏈，提供旗下客戶業務可以快速導入解決方案，以在複雜的IT環境中擁有完整的支付系統。

普鴻兩年前正式轉上櫃，但營運一向低調。今年上半年毛利率49.09％，較去年同期32.4％成長；稅後淨利0.31億元，年增122.4％，每股盈餘1.71元。普鴻董事長林群國表示，上半年獲利提升，主要是受惠於純網銀業務帶動。據悉，3家純網銀中，普鴻拿下其中2家在資安、支付上的IT系統建置訂單；而普鴻旗下轉投資子公司捷智商訊，則是一舉拿下3家純網銀的法規報表訂單。捷智商訊由普鴻持股六成，主打專研中文的人工智慧技術，可大幅降低銀行在導入法遵系統上的時間及成本。

普鴻純網銀IT建置的營收認列將會在今年分次認列，不過待純網銀正式開張後，未來也將會有運營維護的需求，未來純網銀營運規模逐漸擴大，同時也會有新的需求，後年則將轉入售後服務，售後服務毛利高，對普鴻來說，將成為持續貢獻營收、獲利的重要來源之一。

第四季為資訊服務廠商傳統認列高峰，然而普鴻表示，旗下客戶比重改變，公股銀行的比例已經降低，因此多數訂單已經按月分認列完畢，未來淡季與旺季的情況不會較過去明顯，全年表現趨向穩健成長。

普鴻今年上半年稅後淨利與去年相比，已達到去年全年的七成，以今年上半年獲利水平加上純網銀訂單貢獻，普鴻全年營運表現有望寫下新高紀錄。

(工商 )