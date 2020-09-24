大陸解放軍軍機近期連日擾台，美國陸軍則在內部《軍事評論雙月刊》提出，重新在台部署數個師軍隊的主張。對此，大陸官媒環球時報總編胡錫進，今天也回應，指出，「那一定意味著戰爭。他強調，屆時「解放軍勢必採取軍事行動，打響解放台灣的正義戰爭。」

美軍陸戰隊上尉米爾斯（Walker D. Mills）日前在《軍事評論》刊文呼籲，若美國想維持「捍衛台灣主權的承諾，美國就須考慮重新在台部署地面部隊」。而另一位美國軍事研究人員鄧恩（Brian Dunn）亦投書指出，若中國大陸犯台而美國選擇介入，美國陸軍應做好準備，「在台灣部署4個師的數萬兵力，及數千輛重裝軍車」。

對此，胡錫進24日在微博發文回應，「美台雙方必須放棄美軍重新在台部署的任何幻想，因為那一定意味著戰爭」。他指出，大陸「反分裂國家法」對採取軍事手段解決台灣問題給出三個條件，其中第二條是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，第三條是和平統一的可能性完全喪失。

胡錫進分析，美國重新在台灣部署軍隊，已經符合這兩個條件。他相信，屆時解放軍勢必採取軍事行動，「打響解放台灣的正義戰爭」。

胡錫進微博。(圖/翻攝自 微博)

但他也重申，自己和周圍所有人一樣熱愛和平，知道走向戰爭意味著什麼樣的生靈塗炭。但他要警告民進黨政府與美方，美台高官互訪可以用「切香腸」的方式不斷朝著更高級別推動，勾連繼續上升，那解放軍飛抵台灣上空這一幕，一定會發生。

(中時新聞網)