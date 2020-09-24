新竹縣長楊文科（右二）24日關心街友，共度溫馨中秋節。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）24日關心街友，共度溫馨中秋節。（莊旻靜攝）

中秋節即將到來，為了讓街友感受到社會的關懷，新竹縣政府社會處24日下午於社會處中庭舉辦「新竹遊民慶中秋暨關懷活動」，透過紅包、日常用品、衣物、義剪等，共度佳節。

新竹縣政府社會處統計，目前列冊遊民約有78位，由財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會、竹東珍心關懷協會準備50份紅包及日常用品等禮物，送給街友。

新竹縣長楊文科、縣議員林禹佑及吳旭智等人均出席，楊文科表示，街友露宿街頭，在團圓的日子十分孤獨，希望能讓他們感受到節慶的氣氛，因此指示社會處與社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會規畫中秋節活動，邀請街友共聚，也期望他們能找到工作，開創更好的生活。

財團法人仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁表示，旺旺集團董事長蔡衍明從2002年起，開始在台北市、新北市、桃園市等地，展開街友關懷活動，而新竹縣是唯一有首長跟議員出席的縣市，十分重視。

現場規畫義剪活動，社會處長李國祿表示，除此之外，還有協會提供的衣物、餅乾、食材、便當、雞排、禮盒等，期望能協助街友感受到節慶的喜氣。由於24日為工作日，不少街友未能到場，社會處社工也將透過走動式關懷，將禮品、紅包送交到他們手上。

(中時 )