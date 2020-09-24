離家失聯近10年，蔡女被母親和妹妹通報協尋，日前陳英文（右）協助完成尋人任務，找到蔡女(左)前往療養院探視母親，場面溫馨感人。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

離家失聯近10年，蔡女被母親和妹妹通報協尋，日前陳英文（左）協助完成尋人任務，找到蔡女(右2)和其11歲的身障女兒，前往療養院探視母親，場面溫馨感人。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

暖心俏女警尋人 助失聯10年女返家團聚

員林市33歲蔡女10年前無故離家後失聯，員林警方清查戶口時發現，年輕女警陳英文主動展開尋人任務，並透過偵查佐陳政彥比對蔡女名下車籍資料、以車追人，終於在彰化市香山里某處大樓找到蔡女，她帶著11歲的女兒到療養院探望年邁中風的母親，讓蔡母感動淚崩，場面感人。

身為家中長女的蔡女當年和男友未婚懷孕後離家同居，妹妹2010年時曾向警方通報協尋，指母親中風身體不佳入住療養院、想見女兒，卻仍杳無音訊；員林派出所所長林健民和陳英文日前在清查戶口時發現，主動展開尋人任務。

26歲陳英文3年前通過警察特考分發至員林所，父親也是員林分局偵查佐退休，她遺傳父親熱心、細心辦案的精神，透過偵查佐陳政彥調閱蔡女名下車籍、再以行車辨識系統比對，終於查出蔡女住在彰化市某大樓，再以電話取得聯繫，順利助一家團圓。

陳英文說，她19日陪同蔡女帶11歲女兒，前往位在田尾鄉的療養院探視六旬老母，蔡母看到多年未見的大女兒，情緒激動不已，當場嚎啕大哭，讓她也忍不住紅了眼眶，她笑稱自己運氣好才能順利找到人，能幫助弱勢民眾，是她感到從警最有意義之處。

蔡女說，生下女兒後，有重度智能不足合併癲癇症，多年來都由她獨力照顧，加上這幾年生活狀況也不好，10年來曾瞞著家人偷偷回去看過母親幾眼，怕不被接受、認同，才會遲遲不敢主動與家人聯繫。

(中時 )