南韓《中央日報》24日報導，據多位消息人士23日透露，美國國務卿蓬佩奧計劃10月上旬訪問南韓，雙方正在協調相關日程。據稱，蓬佩奧很有可能在10月初對南韓進行2天1晚的訪問，這將是他自去年6月陪同川普總統訪韓後時隔1年多再次訪問首爾，也是其2018年10月訪韓介紹訪朝成果之後再度單獨訪韓。

此前有消息稱，蓬佩奧將在10月初訪問東京，出席美國、日本、澳大利亞和日本的印太地區四國安全協議會（QUAD）外交部長會談。據日本NHK報導，蓬佩奧此次訪日期間還將與日本新任首相菅義偉會面。美國高層官員訪問東北亞時經常會同時訪問韓日兩國，因此蓬佩奧也計劃在訪日前後順便訪問南韓，目前韓美當局正在協調相關行程。

有觀測認為，蓬佩奧這次訪問韓日，可能會敦促兩國強化美日韓三邊安保合作。QUAD是一個區域性安全協議機制，旨在制約中國大陸。蓬佩奧此番訪問很可能會與已經加入QUAD的日本商議牽制大陸的計劃，並敦促尚未加入QUAD的南韓積極加入對陸「包圍網」。美國政府已經多次要求南韓明確站隊，敦促韓日加強合作。尤其是，此番蓬佩奧在美國大選一個月前訪問南韓，極有可能拿出川普政府在大選中極力宣傳的反陸口號，要求南韓一同對大陸施壓。

另外，蓬佩奧訪韓期間可能還會與南韓外交部長康京和舉行會談，並拜訪南韓總統文在寅。預計雙方還會圍繞青瓦台最關注的重啟與北韓對話等問題進行詳細商討。文在寅23日在聯合國大會發表主旨演講時重提簽署終戰宣言的問題，而蓬佩奧將在10月10日北韓勞動黨建黨75周年之前來訪朝鮮半島，時間頗為巧合，且外媒普遍猜測北韓屆時會在閱兵式上展示洲際彈道飛彈（ICBM）等新型武器。預計蓬佩奧此番訪問可能會向北韓釋放某種信息，要求北韓對挑釁保持克制，敦促北韓回到對話中來。

南韓《朝鮮日報》24日則指出，蓬佩奧此次訪韓是否會引發美朝接觸等「10月驚奇」（指可能產生重大影響的選前突發事件），備受關注。他最近表示：「（就重啟對話一事）仍在進行很多努力。（不僅是南韓、日本等同盟，）也在與北韓進行努力。」也有觀察認為，蓬佩奧在訪韓日程中可能會前往板門店等地方，同朝方人士進行「突襲會面」。外交消息靈通人士表示：「他此次訪韓，會再次強調履行2018年新加坡美朝首腦會談的協議事項。」

(中時 )