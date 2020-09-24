【小鬼遺作《扛得住》花絮曝光 柯有倫哽咽「兄弟永遠放心裡」】

姚元浩、柯有倫、李玖哲、胡宇威、陳漢典、邱宇辰、夏和熙等人24日出席運動實境節目《全明星運動會》記者會，提到已故星友黃鴻升（小鬼），柯有倫哽咽說：「心情五味雜陳，度過一個對全台灣來講都很煎熬的時間點，我們都會照顧好身體，很多心裡面的話就放在心裡就好，兄弟是永遠的，我會一直去讓大家記住這個人。」

今現場看到柯有倫變瘦很多，他除了為節目錄影運動外，也坦承是有受到心情的影響，「我們一直都會傳訊息給他（小鬼）最愛的家人，當成自己家人一樣。」24日正好也是小鬼父親黃爸爸60歲生日，是否會陪過生日？柯有倫說：「看他們，爸爸如果要一個人也沒問題，讓他們先休息一下，老人家辛苦了。」

藝人群全都化身運動選手，比賽前鬥心機、賽場上尬體能。（三立提供）

節目目前錄製1個月，藝人各個變成選手，面對體育競賽都來真的，期間胡宇威拉到「該邊」痠痛、姚元浩則是受傷最重，從腳底板到膝蓋都是傷，夏和熙的運動表現竟是嚇壞大家的「黑馬」，柯有倫稱等了兩年終於等到適合自己的節目，最想爭取的冠軍項目就是游泳獎盃，還特地打電話給故鄉的親人，誓為家鄉爭光。

而李玖哲說自己是隊上年紀最大的，笑說一開始覺得自己每個項目都OK，沒想到一個都不行，以為會有如同「敬老票」被禮遇的對待，結果大家都是卯足全力，本來想靠肌肉取勝，想不到百米跑輸後跟老婆討拍，反被老婆虧：「要你的肌肉幹嘛？」事後大家都坦承當初節目組要他們填寫專業運動項目，其實大夥都是亂填，直到上了賽場才見分曉。

(中時 )