週刊報導，有「信義區時間管理大師」之稱的網帥張姓男子，被前女友爆料同時劈腿8女，還在IG大曬「床照」，甚至靠女友的關係當上知名車廠總經銷的董事長特助，事後網帥的火辣正宮曝光，並在IG首度發長文回應。

信義區網帥正宮女友曝光後，首度在IG發長文回應。（圖／截自IG）

報導指出，張姓網帥頂著知名車廠特助的光環四處把妹，由於長相不差，竟同時劈腿多達8女，情事曝光後，他的正宮女友也被網友起底，竟是擁有26萬粉絲的網紅(J女)。她23日在IG發文表示「一直以來，我秉持著經營自己是想帶給大家正面的影響力，卻也因為這樣，成了攻擊的目標，我男友的前任一直在網路上惡意攻擊我、抹黑我、對我的外表人身攻擊，忽然間小時候被霸凌的回憶又湧上了心頭....」。

J女指出「這一個月中陪伴我長大的狗狗過世了，媽媽整個人的狀態也非常的不好，這接二連三的打擊，真的讓我心力交瘁，我不回應不攻擊是我了解身為一個女人被傷害的心情會有多難受，每當有人忽然的離開，我們都告訴自己，愛要及時，要擁抱家人朋友，我們要與人為善，我們要溫柔理性」。

對於張男劈腿情事，J女沒有直接回應，只寫下「同樣身為一個女人，能理解被傷害的心情」，貼文一出馬上引來上千名網友回應。

(中時新聞網)