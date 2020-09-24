中華開發每年以「薪傳100×課輔100」獎助100名大學生，受獎助者即刻化身「薪傳志工」，負有協助弱勢學童100小時課輔的義務。中華開發文教基金會執行董事余珊蓉勉勵同學們發揮影響力，讓自己「成為孩子們生命中的那束光」。

每年8月中華開發「薪傳100×課輔100」獎助計畫公布獲獎助名單，9月立刻為獲得獎助的一百位薪傳志工舉辦課輔說明會。獲選為中華開發薪傳志工的大學生齊聚一堂，承諾願以「愛心」與「耐心」克服困難，實現協助弱勢學童課輔100小時的任務。余珊蓉代表基金會辜仲瑩董事長出席說明會，勉勵同學們發揮影響力讓自己「成為孩子們生命中的那束光」。

余珊蓉特別分享辜仲瑩董事長多年前幫助一名陌生烏克蘭青年的小故事。多年前辜董事長在捷克偶遇一位原本就讀於美國約翰霍普金斯大學，卻因貧困而輟學的學生。在和學生約定成績條件後，辜董事長慷慨贊助獎學金幫助完成學業。如今，當年的貧困學生已經學成，並且延續助人精神。

傳承經驗回饋社會並且擴大影響力，正是中華開發「薪傳100×課輔100」獎助計畫的宗旨。余珊蓉以過去擔任家教的經驗，強調這項計畫的重點不只是課業上的協助，更要適時地關心學生的狀況。她說，「不要小看這100小時，你們可能因此成為別人生命中重要的那束光」，以此勉勵這群即將擔任中華開發公益獎助計畫的志工。

由於薪傳志工有著與接受課輔學童相似的成長背景，特別能透過陪伴，以同理心發揮大手牽小手的力量，幫助學童找到學習動力。

中華開發「薪傳100×課輔100」計畫迄今邁入第14年，總計已投注新台幣七千萬元、獎助1,400人次的大學生參與這項課輔計畫，並且影響超過1,400位學童及其家庭。中華開發強調，善盡企業社會責任協助需要幫助的人，只是一個起點；這個起點需要受助者延伸助人精神回饋社會，將影響力無限擴大，被光照亮的同時，也讓自已成為下一位受助者的光。

(工商 )