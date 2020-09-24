倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開低走低，跳空大跌319.50點作收，跌幅2.54％，收在12,264.38點；櫃買指數亦同步下殺，下挫3.35點，跌幅2.03％，收在161.81點；三大法人進出方面，外資續賣436.8億元，投信續賣7.44億元，自營商轉賣43.58億元，惟外資法人於台指期買進1,979口多單，累計淨多單部位為15,444口，心態轉趨謹慎保守。

美股四大指數23日下殺拉回，台股24日亦受拖累，市場信心嚴重不足，開低重挫、摜破季線位置區。惟此波下跌與經濟面無太大關聯，就過往經驗而言，當股市遭遇非經濟因素而拉回，通常皆能在短時間內持穩。

電子業傳統旺季來臨，受惠遠距商機及新興科技、半導體需求強勁，加上蘋果新品齊發，預期後市整體經濟將穩步攀升。雖短線仍將呈震盪整理格局，惟在基本面及資金面相對有利的條件下，一旦利空淡化，台股可望再度回穩。

個股方面，本周納入投資組合的中天，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，可望帶動獲利，配合趨勢走多向上、內資法人大戶偏多心態不變、籌碼面及技術面均相對有利條件下，預期後市仍將有上漲機會。

選股方面，在大盤殺聲隆隆之下，更能看出股票真正的投資價值，其中淳安、碩禾、矽智財、晶心科、台郡、玉晶光、材料-KY、大亞、世紀鋼、中天、合一等，在產業前景及營運持續看俏下，後市不容小覷，後市持續看好。

(工商 )