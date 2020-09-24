證券分析師葉良超表示，美股在22日經歷短暫一天的彈升後，股價23日再度返回修正波低檔位置，以技術面觀察，長線仍呈多頭架構相對穩固，預估下檔空間已不多，行情仍具回升的機會。台股方面，來到整理區大支撐位置，整體多頭架構亦相對穩固，可於低檔持續作多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在眾議院特別委員會發表演說時表示，距離經濟大幅反彈仍有一段長路要走，將會持續堅持，但若國會可以給予更多財政支援，將使經濟復甦更加快速。顯示對新冠疫情仍悲觀看待，加上目前最新一輪經濟刺激方案國會依舊卡關，使美股23日四大指數再度全面重挫，道瓊指數終場下跌525點，以26,763點作收，跌幅1.92％。

展望後市，在疫情未獲全面控制前，投資人對未來仍充滿憂慮，但往往在行情悲觀時，將可望出現反轉回升的機會。此外，鮑爾24日晚間將就《維生經濟法案》發表演說，投資人可持續留意。

個股方面，本周納入投資組合的豐泰，位於低位區剛起步階段，股價24日回檔至支撐區，後續仍具向上彈升的機會。

(工商 )