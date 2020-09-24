華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股24日受美股大跌拖累，跳空開低震盪走低，肅殺氣氛凝重，終場加權指數下跌319點，以12,264點作收。

大盤24日直接摜破季線，技術面出現一個向下的跳空缺口，盤中多方也無力拉抬，終場收出一根實體黑K，以技術面角度，季線的失守也宣告大盤多頭攻勢暫告段落，下檔支撐只剩年線與半年線，短期來看盤勢還有向下的滿足空間，投資人可先保留些許現金，當績優股拉回時可伺機布局。

個股方面，本周納入投資組合的聯上發，受惠「聯上天母」建案開始銷售，激勵股價同步表態。

(工商 )