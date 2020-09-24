逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:222020/09/24 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股24日受美股大跌拖累，跳空開低震盪走低，肅殺氣氛凝重，終場加權指數下跌319點，以12,264點作收。 大盤24日直接摜破季線，技術面出現一個向下的跳空缺口，盤中多方也無力拉抬，終場收出一根實體黑K，以技術面角度，季線的失守也宣告大盤多頭攻勢暫告段落，下檔支撐只剩年線與半年線，短期來看盤勢還有向下的滿足空間，投資人可先保留些許現金，當績優股拉回時可伺機布局。 個股方面，本周納入投資組合的聯上發，受惠「聯上天母」建案開始銷售，激勵股價同步表態。 (工商 ) #聯上發 #華冠 #聯上 #投顧分析師 #丁彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》外商、台商雙雙擴大投資 桃園成科技命脈城市 16:142020/09/24 財經 《熱門族群》超微參一腳 Chromebook行情大好、IC設計沾光 09:432020/09/24 財經 《台北股市》資金巨浪 台股本淨比高點捲上2倍 15:232020/09/24 財經 《商情》黃金亞洲電子盤再跌 16:312020/09/24 財經 《晨間解盤》季線岌岌可危 靠台積轉強挺住(倫元投顧提供) 07:442020/09/24 財經 第二總部明年啟用 中鼎業務量再攀峰 04:102020/09/24 證券．權證 恐慌賣壓殺出 台股暴跌逾260點 下探12300點 09:062020/09/24 財經 大咖殺！重挫逾5%超過50檔 但17支仍攻頂 11:272020/09/24 財經 外資狂倒貨賣超436億元 史上第六大 16:012020/09/24 財經 法人：聯發科拚賺兩股本 04:102020/09/24 財經要聞 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 川普做白工！陸美貿易戰打2年 主要指標全輸北京 - 財經 競拍完瘋申購！1張現賺15萬 汎德永業周五起登記抽籤 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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