溫昇豪領軍是元介、藍鈞天、JR記言愷，將舉辦「男人KTV」演唱會，並和轉戰幕後多年、Energy的Toro（郭葦昀）共同擔任製作人，24日舉行記者發布會，聊到近日Toro被媒體捕捉似乎發福的樣態，原不想多做說明，在其他4人慫恿下，Toro睽違10多年首度受訪，他直呼緊張、熱到全身冒汗，JR砲火猛攻，不時開他身材玩笑，讓Toro直說「我是有權利更換成員」。

演唱會計畫來自溫昇豪與Toro討論，透過Toro成立的「拓駱公司」啟動「男人KTV計畫」。相較溫昇豪、藍鈞天、JR記言愷等人都已升格人父，唯獨是元介仍未婚，而他日前和李千那傳緋聞，他說會邀請媽媽來看，是否邀請李千那？他緊抓一旁的溫昇豪求救，溫昇豪霸氣說「好啦，千那我來約」，JR、藍鈞天也紛紛笑說要幫約。Toro事後也補槍，是元介逮到機會反擊「阿你結婚囉？」Toro尷尬說「我還沒」，並認目前單身。

「男人KTV」演唱會開唱，許久未露面的Toro（中）與溫昇豪（左1）討論後，便開啟演唱會計畫，並擔任製作人。（盧禕祺攝）

藍鈞天說會帶女兒來，JR紀言愷說，女兒若來應會受到驚嚇，透露女兒現在在家裡學發聲，認為女兒現在學習能力很強，還曾故意學翻跟斗給他看。原定今年5月要進行首場演唱會，受疫情影響延宕至今，Toro讚溫昇豪非常會唱，是元介聲線像張震嶽，至於JR出身偶像團體Kone，這回特別要他「別再跳舞」，原因是他已升格當爸，希望做點爵士、熟男感，看到不一樣的JR。

尤其令Toro驚艷的是藍鈞天，原以為他四平八穩存在娛樂圈，「那天看他演的舞台劇《小兒子》，感動哭掉整場的衛生紙」，結束後本想到停車場找藍聊天，沒想到「欸，你有歌迷耶」，此番話讓藍鈞天聽了險罵髒話，藍笑說「是啦是啦，10幾年也是辛苦他們了」。

藍鈞天曾以歌手出道，更曾是「麻吉」成員，也曾合作李玖哲經典曲〈彈錯〉。這次為演唱會，藍鈞天與太太陳羽柔特別成為樂手總召，負責整合樂隊與節目設計，首次擔任幕後工作人員的他，凡事親力親為，拍戲後照樣開會到半夜，被工作人員封「褓母Gaby」。

Toro坦言自己講話直，有時的確會讓人感覺銳利，但他感謝4人能一起做事，「大家差不多入行20年，視野、經歷一致，年份差不多，如果請小鮮肉或長輩，溝通會很困難」。是元介也說，多年前在新加坡拍戲，那時Toro特地來找他，兩人當時雖久不見，卻暢聊6小時到天亮，是元介笑說「那時我很累，又要跟他聊天，但回台灣後就特別好」。「男人KTV」演唱會將於10月9日於KKTIX售票，12月27日台北NUZONE正式演出。

(中時 )