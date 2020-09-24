交通隊之歌

繼斑馬先生、情侶小綠人等創舉後，屏東縣警察局交通隊再度發揮創意，推出關懷高齡者交通安全系列活動，包括以卡提諾狂新聞手法製作「守護高齡者用路安全」影片，聘請音樂創作者製作「交通隊之歌」，並成立「屏東警察網紅團」下鄉宣導。

2年多前屏東交通隊陸續推出新版小綠人，包括情侶版、家庭版、長者版，引發討論甚至連國外媒體也爭相報導；如今再度發揮創意，以趣味影片、洗腦MV、網紅團等方式來宣導，24日舉辦發表會，縣長潘孟安聽完MV後直呼「這個會紅！」

屏東縣警察局交通隊聘請音樂創作者製作「交通隊之歌」，融入RAP充滿輕快、洗腦旋律，在朗朗上口中吸引年輕人注意長輩的交通安全。（潘建志攝）

屏東縣警察局交通隊聘請音樂創作者製作「交通隊之歌」，融入RAP充滿輕快、洗腦旋律，24日發表。（潘建志攝）

交通隊長魏坤男說，屏東高齡者交通事故占所有事故約4成，肇因前3名分別是未注意車前狀態、未依規定讓車、左轉彎未依規定，提升高齡者交通安全觀念能降低車禍發生率。

不過教條式宣導老人家聽不進去，警察局因此成立「屏東警察網紅團」以戲劇方式下鄉宣導。團員們用台語以逗趣方式宣導轉彎打方向燈、兩段式左轉等交通規則，日前已在縣內演出3場，受到長輩們歡迎，未來還會持續下鄉。

交通隊也以網友喜愛的卡提諾狂新聞手法，製作2集有趣的「守護高齡者用路安全」影片，第一集發布不久，已在網路上超過5萬的點閱率；另外也請音樂創作者製作「交通隊之歌」MV，融入RAP充滿輕快、洗腦旋律，在朗朗上口中吸引年輕人注意長輩的交通安全。

(中時 )