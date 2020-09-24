展望2021年全球ICT產業前景，資策會產業情報研究所（MIC）預估全球半導體與智慧型手機成長將達到12%、伺服器、網通可達到4%。終端消費市場回復與高速運算（HPC）、5G的需求不斷，皆有利於全球半導體出貨；而智慧型手機市場2021年有望復甦，主要來自5G換機潮、手機品牌廠優化產品功能，與行動處理器大廠積極投入。遠距辦公趨勢與5G發展皆有利於全球伺服器與網通成長，網通設備換機升級需求與全球資料中心布建基礎設施需求，將持續帶動2021年伺服器與網通出貨。筆記型與桌上型電腦，皆呈現微幅衰退。

資策會MIC表示，2021年全球ICT產業有兩大發展關鍵，其一是5G、HPC與AI技術將加速落地，疫情帶動無接觸需求高漲，驅動物聯網技術發展，特別是用於「生產製造」、「醫療監控」與「服務接待」的物聯網裝置最具成長潛力，疫情同時也帶動各國加速布建新一代通訊基礎建設，如無線基站、有線光纖通訊骨幹。其二是5G、AI驅動多元新興應用發展，5G雲端遊戲、5G企業專網、AI學習娛樂、AI銀髮保健與AI物流倉儲，將是2021年的重點應用。資策會MIC副所長洪春暉表示，2021年是高度不確定的一年，同時也是充滿創新機會的一年。

觀察國際科技大廠對中短期景氣的看法，普遍傾向審慎樂觀，並持續布局未來潛力產業，2021年全球半導體、IT與主要營運商的資本支出皆呈現上升趨勢，以半導體的成本幅度最大。資策會MIC表示，疫情震盪與美中衝突仍持續影響2021年全球經濟，隨著各國鬆綁管制，疫情開始復燃，以美洲與亞洲散佈最快、歐洲也有蔓延趨勢，已經為全球經濟復甦，埋下高度不確定性的隱患。此外，美國去中化、中國大陸去美化，也成為兩大強權的戰略主軸，隨著美中貿易戰持續擴散至科技、外交、金融、網路等多層面的對抗戰，也將持續驅動全球供應鏈的積極轉移。

MIC表示，智慧型手機於2020年受到疫情衝擊全球出貨，不過預估2021年市場可正成長9%，出貨量達13.5億台。針對5G手機，2020年出貨量為2.3億台，滲透率達18.4%，其中，中國大陸市占超過六成，5G手機前三大品牌依序為華為（33%）、蘋果（31%）與三星（13%），預估2021年5G手機出貨量可達5.4億台，年增長率高達136%。

(時報資訊)