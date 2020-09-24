蘋果iPhone新機延後上市，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)可望迎來史上最旺的第4季，隨著蘋果新機拉貨逐漸進入高峰，且新產能陸續開出，玉晶光第3季合併營收有機會挑戰單季歷史新高，玉晶光表示，第4季看起來還不錯，可望淡季不淡，有機會比去年同期好。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果iPhone新機上市時間較往年延後，根據DIGITIMES Research調查，由於iPhone新機量產及上市時間點推遲超過4~6週，2020年下半合計該系列出貨量因而落在6300萬至6800萬支間，較2019年下半iPhone11系列減少超過500萬支；不過蘋果iPhone新機廣角鏡頭首度採用7P，且有兩顆不同規格，蘋果iPhone新機鏡頭規格升級，對大立光(3008)及玉晶光還是不無小補。

據了解，蘋果iPhone後置鏡頭，玉晶光主要是出貨廣角鏡頭及超廣角鏡頭，Tele鏡頭仍是以大立光(3008)及日本康達智(Kantatsu)為主，玉晶光目前已開始出貨7P鏡頭，廣角及超廣角鏡頭也成為玉晶光下半年業績成長的推手。

受惠於蘋果iPhone新機拉貨，玉晶光8月合併營收走高至17億7742萬1000元，月增13.64%，但因去年同月基期較高，年減3.3%，累計前8月合併營收為91億986萬4000元，較去年同期增加43.96%。

隨著蘋果新機上市日期漸近，玉晶光表示，9月客戶需求還是旺盛，營收將視客戶實際拉貨及工廠生產狀況而定，但第3季比第2季好是可以期待的，法人預估，玉晶光第3季合併營收有機挑戰單季歷史新高。

在蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出下，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好。

(時報資訊)