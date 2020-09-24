◎軍用休旅車國道遭追撞 5軍人輕傷送醫

一輛軍用休旅車今（24日）下午2時許，行經新北市國道3號南下31公里處，遭另一輛小貨車追撞，由於衝擊力道相當大，軍用休旅車後車廂、小貨車車頭扭曲變形，所幸休旅車上5名軍人均輕傷，送往北市萬芳醫院急救，並無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

◎淨新私設生產線 查扣7萬片口罩

設在高市的淨新科技為「口罩國家隊」一員，未料遭爆私設口罩生產線。高市衛生局今（24）日指出，近日進行大規模清查3萬多個商家及通路業者，19日在左營區大中路的吉聯電子，發現私設2座機台正在生產口罩，當場沒入7萬多片口罩、封存機台、原物料，業者已違反藥事法，最高可重罰200萬元。

◎全球10大熱搜景點 台灣奪冠

台灣旅遊業前景看好，數位旅遊平台Agoda今日公布「2020下半年的全球10大熱搜旅遊景點」，台灣排名全球第一，泰國、日本則緊追在後。Agoda表示，排行可見台灣在防疫上的成功，以及安心旅遊的環境深受國人和國際旅客信賴。

◎聰明吃！月餅換飯減醣過中秋

中秋節將屆，市售月餅熱量約在300至790大卡，熱量相當於1到2.8碗飯，台中醫院營養師葉欣憲呼籲，過多的醣類及熱量攝取是糖尿病友的一大隱憂，應避免過量攝取、最好是分切淺嚐，1天以1顆月餅為上限，同時用「月餅換飯」的概念減少攝取白飯、地瓜等五穀根莖類；並選用改良的新式月餅，如茶月餅、冰皮月餅或蒸月餅，相較於傳統月餅熱量及糖份低許多。

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(中時新聞網)