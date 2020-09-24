2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情晚會，將於26日晚上6：30起在阿罩霧公園舉行。（霧峰區公所提供／黃國峰台中傳真）

2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情晚會，將於26日晚上6：30起在阿罩霧公園舉行，知名藝人喬幼將參與演出。（霧峰區公所提供／黃國峰台中傳真）

2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情晚會，將於26日晚上6：30起在阿罩霧公園舉行，知名藝人葉諾帆將參與演出。（霧峰區公所提供／黃國峰台中傳真）

2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情晚會，將於26日晚上6：30起在阿罩霧公園舉行，福田社區樂團將參與演出。（霧峰區公所提供／黃國峰台中傳真）

霧峰區公所，今年已2020（愛你愛你） 為發想，以抒情又璀璨的「情歌」為主題，26日將於阿罩霧公園舉行「2020台中市逍遙音樂町─戀戀峰情」晚會，老中青世代共同演出，帶著市民提前歡度中秋。

霧峰區長陳宗祈表示，今年邀請霧峰區內阿罩霧紅樓愛樂合唱團、本市立案街頭藝人福田社區樂團，全國知名藝人葉諾帆及喬幼共同演出，希望透過不同演唱者的唱腔，演譯多首膾炙人口的歌曲，帶領著聽眾找尋情感的寄託，延續霧峰在地濃濃的人情味。

今年晚會主題「戀戀峰情」特以抒情璀璨的情歌為主，2020（愛你愛你）為發想，冀由抒寫愛情、親情甚至友情的動人情歌，透過老中青世代歌手演繹，拉近人與人之間的距離，並行銷霧峰地方特色。

霧峰區公所指出，活動當日也穿插抽獎活動，獎項有43吋液晶電視、腳踏車、氣炸鍋等多項好禮，下午6點起現場發送摸彩券，數量有限送完為止（每人限領1張) ，等您一起來同歡拿大獎！另外現場也有各社區特色美食、伴手禮，玩遊戲長知識等，歡迎攜家帶眷闔第光臨。但疫期間參加活動，請務必「戴口罩、保持安全距離，發燒或呼吸道感染者請在家休息」。

(中時 )