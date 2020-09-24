嘉義市北興國中主任羅俊明（中）榮獲教育部師鐸獎，學生蕭文彥（左）、吳承翰（右）致敬。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府24日表揚187位優良教師，北興國中羅俊明教務主任更榮獲今年教育部師鐸獎，其妻翁秀玉任教於嘉大附小，是20年資優教師，夫妻同台接受市長黃敏惠頒獎，羅俊明教出來的高材生當老師及任職於美國微軟都來獻花致敬。

羅俊明執教20年，今年獲北興國中推薦為特殊優良教師，他因材施教，開發適合數理資優班學生的教材，屢屢在雲嘉南區及全國性的數學競賽及科展奪獎，協助校務，支援教學，推動會考「減C」策略，提升學生基本學力成效卓著，得到親師肯定。

羅俊明說，數理資優班的孩子各有特質，坊間教材較缺乏，才會特別策畫課程與教材，而「減C」的C是指待加強的部分，讓學生上第8節補救教學，會考成績有大進步，減C策略奏效。

羅俊明的學生蕭文彥是民生國中數學老師，他說，羅老師引領學生適才發展，像燈塔指引他從事教職。吳承翰任職美國微軟公司，最近返台，特別給羅老師一個驚喜。他們獻花感謝師恩。

黃敏惠表示，教育是神聖的希望工程，擔當著城市與國家的未來，老師就是希望工程師，她代表嘉義市民向老師們表達最大的敬意與謝意，家長及學生的感念就是支持教育人員向前走的最大動力。

教育處林立生說，今年教師節表揚35位特殊優良教師、152位服務滿10年以上資深優良教師，共187位教師及4位優良教保人員，感謝老師們用喜樂的心，循循善誘，成就孩子的未來。

(中時 )