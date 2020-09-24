楊鎮浯與學童共進午餐，強調縣府一定會嚴格把關，不讓美豬進入校園，確保學子健康安全。（金門縣府教育處提供）

關心明年美豬進口帶來食安疑慮，金門縣長楊鎮浯今（24）日赴中正國小視察，並與學童共進午餐，強調縣府一定會嚴格把關，不讓美豬進入校園，確保學子健康安全。

目前，縣府已著手制定自治條例，將豬肉及其製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）納入地方食安自治條例中，同時要求相關單位加強稽查午餐肉品食材來源。

縣府說明，縣屬學校營養午餐均採「自設廚房、公辦公營」方式辦理，配合中央推動學校午餐採用「國產可溯源食材」政策（簡稱「三章一Q」政策，指食材具有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章及產銷履歷認證標章，或臺灣農產品生產追溯QR code），優先選用具有標章的生鮮食材，以維護學校午餐安全性。

教育處指出，因應美豬開放進口，教育部已明文規定學童營養午餐一律採用國產豬肉，學校與廠商合約皆應規範使用國產豬肉並明訂罰則，廠商需附屠宰證明或產地證明，若選用豬肉加工製品，供應商應提供有清楚標示產地的產品。同時學校也將持續落實食材登錄與驗收作業，做到食材資訊透明化。

(中時 )