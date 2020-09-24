台北富邦銀行長期致力於企業金融領域，憑藉深厚的金融專業及豐富融資經驗屢獲各界肯定，今年繼贏得《財資雜誌（The Asset）》「最佳綠色聯貸案」殊榮後，又再度勇奪國際財經專業雜誌《亞洲金融與財經（Asian Banking & Finance）》2020年度企業及投資銀行獎（Corporate & Investment Banking Awards 2020）中之台灣地區「年度併購融資獎（Mergers and Acquisitions Deal of the Year–Taiwan）」及「年度最佳聯貸案件（Syndicated Loan of the Year–Taiwan）」雙料殊榮，為台灣金融業界立下輝煌標竿。《亞洲金融與財經》是新加坡Charlton媒體集團旗下的專業財金雜誌，著重於報導商業、個人金融及投資銀行等相關領域，為亞太地區財經界影響力最高的專業媒體之一。對於本次勇奪大獎，北富銀表示，近五年來北富銀承作近40件併購融資案件，逾6成案件擔任主辦銀行，擁有構建併購融資架構之專業能力，更善於運用豐富經驗為私募股權基金及企業創造雙贏局面，居業界領導地位。在統籌主辦全興國際水產股份有限公司新台幣109.35億元之聯合授信案中，北富銀以縝密的融資策略及擔保品規劃，妥善平衡公司資金需求及風險考量，獲得市場熱烈迴響並取得逾200％之超額認購，因此榮獲本屆「年度併購融資獎」殊榮。

此外，作為台資銀行投入綠能融資之先驅，北富銀自2017年起制定離岸風電產業之專案融資承作準則，並於2018年承作台灣首座之離岸風電專案融資案件，後續更積極參與國內各離岸風電融資案，案件數及融資金額均居國內銀行之冠。其中德商達德能源開發之允能風電案，總融資金額高達新台幣940億元，為目前亞太地區最大的離岸風電專案融資案，北富銀是唯一的台資統籌主辦銀行。在聯貸籌組過程中，北富銀展現出專業的產業知識，規劃完備的授信架構緩釋本案融資年期長及高度槓桿等風險，獲選為台灣地區「年度最佳聯貸案件」。

隨著綠色金融浪潮席捲全球，北富銀於2017年加入赤道原則全面與國際接軌，以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境社會的衝擊，為實踐企業永續經營創下重要的里程碑。截至2020年6月，北富銀參與融資之綠電裝置容量共計達2GW，預估每年發電量為67億度，年減碳量為370萬公噸，相當於9,500座大案森林公園的碳吸附量。

展望未來，北富銀將持續發揮金融本業影響力，協助企業掌握併購商機，促進產業整合及創新，同時積極推動綠色金融，與企業夥伴攜手落實ESG願景，成為帶動社會永續發展的正向力量。

(工商 )