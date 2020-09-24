資訊服務廠商普鴻資訊（6590）瞄準國際市場，24日與宣布與國立東華大學合作，首度開設金融科技資訊人才培育學程，將長期投入金融科技資訊人才培訓，課程將邀請金融科技、行動支付、資安等產業專家加入講師行列，以幫助學界與業界能無縫接軌。

普鴻資訊成立於2000年，資本額為新台幣1.3億元，主要客戶為金融業大客戶，並提供金融相關的資訊服務，包括建置金融支付的資訊系統、報表系統、銀行核心系統、會計系統、檔案控管系統、跨行介面等，以市佔率來說，為國內龍頭，主要客戶為銀行以及金融機構。

普鴻資訊董事長林群國24日與東華大學資訊工程學系系主任江政欽正式簽約，啟動台灣財務金融科技資訊長期產學合作的新篇章。據悉，雙方規劃40門學程，共分為四類，包括城市設計、金融科技、大數據、資安等，選修的同學必須修滿29學分，該學程將於今年正式展開。

而該學程在設計上，除提供實習機會外，更首創直接提供學生至普鴻訊工作的機會，打造企業、學校與學生三贏局面。

林群國表示，有鑒於台灣Fintech領域人才的短缺，普鴻資訊於自去年年底即開始布局金融科技資訊人才的產學合作計畫，期望能透過長期的合作計畫，解決人才斷層的問題，提升台灣整體金融科技資訊的人才競爭力。

林群國說，本次選擇與東華大學合作，主要是看好東華大學資工系在近年來突飛猛進，已成為產業重要的人才來源。2020年泰晤士世界大學領域排名中，東華資工在電腦科學領域（Computer Science）拿下世界排名前500大，總排名在全國僅次於台大、清大、台科大、交大、成大，在國內排名為第六。

此外，林群國也表示，東華大學擁有相當高比例的外籍生，期望透過與東華大學合辦的「金融科技資訊人才培訓學程」，除了將產業的趨勢以及最新的應用帶進校園外，也將藉此發掘優秀的國內外人才，為企業的長期發展做好無縫接軌的培訓發展計畫。

(工商 )