經濟部加工出口區管理處24日召開入區投資審查會，核准通過超賀健康科技、可程公司、政威公司、以及1家新創公司等4家公司的全新投資案，另有一家位於高雄園區1家廠商，投資擴廠案，總投資金額逾13億元。

加工處指出，超賀健康科技公司導入母公司凡事康流體科技公司，在水過濾、活性碳製造、過濾材料開發、實驗及自動化設備生產的技術，計畫投資4.6億元，在屏東園區建置空氣清淨機濾網的自動化、智慧化生產基地，未來規劃拓展到工業用及車用濾網應用領域，並朝創立自有品牌的空氣清淨機邁進。

另一家公司可程，主要從事無塵室、無菌室、以及室內裝修的規劃設計服務，預計遷入台中軟體園區，而政威公司則是從事環境檢測儀器電腦判讀軟體資訊系統整合服務，申請進駐高雄軟體園區。

加工處指出，24日審查通過進駐的，還有1家投資者為新創設公司，為了搶占目前全球口罩需求的龐大商機，將投資1.8億元，在台中園區設置一般醫用口罩生產線。

此外，加工處也審查通過高雄園區1家廠商擴廠案，該公司因受惠美中貿易戰轉單效應，將投資6.3億元，擴增壓縮機及CNC等新產品產線。

(工商 )