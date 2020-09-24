房思瑜（房子）近日推出新寫真書《秘境呼吸》，不吝嗇在書中展現前凸後翹好身材，她透露自從三年前開始接觸馬術後，靠著騎馬鍛鍊身形曲線。好友Dora謝雨芝看到房思瑜的騎馬照，也萌生想要學騎馬的心，希望能克服兒時恐懼，和房思瑜一樣靠著騎馬健身練出腹肌與翹臀。

Dora透露，小時候被迷你馬踹過，心理一直有陰影，但看到美照還是想嘗試，笑說：「畢竟我這個人的興趣就是克服我的恐懼。」房思瑜開始騎馬的契機則是到蒙古工作時，看到大草原上很多馬在奔馳著，覺得太帥了，回台灣後就去馬場報名。

房思瑜的馬叫「柔柔」，這次房思瑜帶Dora來騎馬，馬場工作人員特地幫「柔柔」打扮一番，綁上辮子模樣可愛，讓房思瑜直呼有點不習慣，Dora更形容：「柔柔你是嘻哈歌手吧！」接著房思瑜上馬駕輕就熟，不一會兒已開始在馬場馳騁，Dora則是小心翼翼、膽怯上馬，和房思瑜形成強烈對比。練完騎馬後Dora表示：「騎馬超好玩，真的是用全身在動，想立馬去報名馬術課了。」

最後兩人一起幫「柔柔」洗澡、餵食紅蘿蔔結束今天的騎馬體驗，洗完澡後房思瑜幫柔柔梳頭髮，Dora更搞笑為柔柔撥出空氣瀏海，笑說：「柔柔你走在時尚的最前面！」為感謝Dora一起幫忙照顧柔柔，房思瑜送出她的《秘境呼吸》寫真書，也希望藉此可以激勵Dora健身。《秘境呼吸》9月8日全面發售，於博客來、金石堂、誠品三大網路書店開放購買。

房思瑜（左）與Dora餵柔柔吃紅蘿蔔。（TVBS提供）

Dora騎馬初體驗。（TVBS提供）

(中時 )