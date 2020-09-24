先前澳洲決定取消兩名中國大陸學者的入境簽證，大陸顯然也要還以顏色，禁止了兩名澳洲學者入境，理由是此2人故意污辱、攻擊中國大陸。

大陸《環球時報》的報導，依據《中華人民共和國出入境管理法》，澳大利亞反華學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境。

大陸外交部發言人汪文斌隨後證實此事，並表示「我們歡迎外國人士來學習、工作、生活，但反對打著學術幌子，蓄意抹黑攻擊中國大陸。」

他強調「禁止這兩人入境，是主權國家的權力。」

在此之前，澳洲取消了上海華東師範大學澳洲研究中心的教授陳宏（音譯：Chen Hong），以及澳洲研究學者李建軍（Li Jianjun）的簽證，這與澳洲安全情報局調查他們可能會搜集情報。

漢密爾頓是澳洲查爾斯·斯圖亞特大學( Charles Sturt University)公共倫理學教授。2017年以來，他發表過多份報告與專書，表示中國大陸以公開消息手段和駭客入侵等方式竊取情報，並且對包括澳洲、美國在內的西方國家，進行影響與滲透。

比如在2018年，他出版了《無聲入侵》(Silent Invasion)，2020年，他又出版了續作《隱藏之手——解密中國共產黨正如何重塑世界》( Hidden Hand: Exposing How the Chinese Communist Party)，主要鼓吹美國和西方應採取有效措施來對抗。環球日報說，「由於觀點極端荒謬，內容捕風捉影，《無聲入侵》在出版時頗受冷遇，多次被退稿。」

漢密爾頓在接受澳洲廣播公司新聞頻道採訪時說：「沒有人事先通知我，我是被朋友告知這個消息的，並向我發出警告。」

他說，他近期內沒有申請簽證去中國大陸，並且他相信，北京拒絕他入境屬於國家之間的鬥爭，與坎培拉與北京的緊張關係有關。「平心而論，我們也會這樣做。 這算是很小的反應。」

周安瀾（Alexander Joske）是在北京長大，能說一口流利的中文，他是澳洲戰略政策研究所（ASPI）的研究員，該研究所認為，大陸長期以來，對澳洲頂尖大學一直進行思想滲透。

ASPI今天再發布了一項新研究，聲稱已在中國西北部的新疆地區，發現了380個維族拘留所，北京面臨著針對侵犯穆斯林少數民族人權的批評。

去年，兩名批評中共的澳洲政治人物也被拒絕進入中國大陸，就是西澳大利亞州議員安德魯·哈斯提（Andrew Hastie），和維多利亞州議員詹姆斯·帕特森（James Patterson），他們想去新疆考察人權狀況而遭到拒絕入境。

(中時新聞網)