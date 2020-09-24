秀智因清秀的外貌和甜美的笑容，被譽為國民初戀，且她還有男神收割機的稱號，不只和李敏鎬、李棟旭這兩大男神交往過，和她搭擋演戲的也都各個來頭不小，但其實秀智以前也曾是「醜小鴨」，是減肥後才登上女神寶座，一起來看看她是如何改變的吧！

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秀智在剛出道時其實肉肉的，當時的她臉圓圓的，模樣可愛，但跟現在的女神模樣有點落差，她曾經坦言，自己連喝水都會變胖，於是展開了漫長的瘦身戰鬥過程，也公開了減肥菜單，通常早上她會只吃雞胸肉和地瓜，中午則吃玄米飯再搭配沙拉，除此之外，過了6點之後她就不再進食。

秀智剛出道時十分有肉。（圖片來源：DreamHight劇照）

另外．其實秀智並不是一開始就有雙纖細美腿，為了讓腿變長變美，她自創了可愛的居家小運動「企鵝塑身操」，不但可以加強手臂肌肉，也能夠挺胸，防止胸部下垂，讓身形更好看。

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至於企鵝塑形操要怎麼做呢？首先雙腳與肩同寬，雙手伸直，手腕向外側折，站姿如企鵝般，然後手臂向前、旁、後側擺動，做20下，一組反覆8次。

秀智的減肥法聽起來並不困難，最重要的還是持之以恆，要同時落實飲食控制和運動，才能順利減肥成功變身女神！

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(中時新聞網)