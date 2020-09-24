新冠疫情在歐洲捲土重來，英國上周也祭出更嚴苛的防疫措施。衛生部長韓考克24日語出驚人警告，估計每天有1萬人感染新冠病毒！

韓考克告訴天空新聞，23日英國超過6千人新冠檢測呈陽性，以人數來看，這和春天時的疫情最高峰相當。但當時英國的各項調查都顯示，每天感染病毒的人數其實早就破萬，只是透過檢測，每天只發現6千人確診。

他說，「我們現在估計，每天感染新冠的人略低於1萬，雖然很高，不過疫情嚴重程度仍遠低於最高峰期。透過大規模檢測，我們昨天找到6千多人。」他呼籲民眾，下載新近由國家醫療保健服務（NHS）推出的接觸史追蹤app，「好讓國家更安全。」

蘇格蘭第一部長史特金女士24日則致函首相強森，要求進行緊急會議，希望強森政府考慮更進一步收緊防疫相關的社交規範。她強調，雖然英倫4個政府23日宣布新的限制方案，但要把病毒完全控制，所需要的措施應該比政府發布的更為嚴格。

她寫道，「延遲行動，得不到任何好處，卻更可能造成損失，包括人命。」

(中時 )