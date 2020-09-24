新冠肺炎疫情，導致網路購物買氣大增，為了迎合民眾購買需求的轉變，新竹縣政府將在地優良產品「新竹良品 縣上好禮」，於樂天電商平台上架，變建立購物專區，目前已有62家業者響應，讓民眾採買在地優質產品不受限。

新竹縣長楊文科表示，縣府近年積極輔導業者推出「新竹良品」品牌形象，以高規格的產品檢驗方式，新竹縣107家業者都在內，精選推出的產品，都是在地優質伴手禮，近日正逢中秋節連假、國慶連假前夕，歡迎消費者可於電商平台採買，送禮、自用兩相宜。

產業發展處長陳偉志指出，為了便利消費者選購優質的新竹產品，新竹縣政府每2年舉辦1次新竹良品徵選活動，今年適逢2020新竹良品改版，以「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」等6大好禮主軸，推出獨一無二的良品，並展現在地特色。

此外，為了加強行銷，也媒合知名電商平台的線上網購，讓各店家依據本身經營條件，參與線上網路平台商品銷售，也期望藉此拓展網路購物市場及族群，也使在地優質老店，趁勢數位轉型，增加多元行銷管道，以期永續發展。

(中時 )