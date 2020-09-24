網友貼出新聞搜尋畫面，怒批遠東化纖根本是「累犯」，臭氣四洩早已不是第一次。（翻攝臉書社團新竹爆料公社）

遠東化纖新埔廠23日晚間5時許，疑因管線道生油外洩，惡臭瀰漫整個新竹，新竹居民人心惶惶。而該廠晚間9時又傳火警，所幸並無造成任何傷亡。不少民眾在網上爆找出歷史新聞，怒批每幾個月就要臭一次，形容住在新竹宛如「人體空氣清淨機」。更有網友認為廠商設備老舊未即時汰舊換新是臭氣頻傳的關鍵。

臭氣伴隨著東北季風四散至竹北、新竹市，甚至連苗栗都聞的到臭味。不少民眾在臉書社團議論紛紛，位於重災區的「竹北」住民更是苦不堪言，怒批竹北房價居高不下，但生活品質卻未與房價成正比。還有竹北人現身說法，「住15年了，常聞到，會頭暈噁心想吐。」

甚至還有網友搜出過去傳臭氣的新聞資料，發現臭氣外洩早已不是第一次且次數頻繁，直呼遠東化纖「根本累犯」，民眾紛紛貼出資料附和回應，「去年也有一次忘了嗎？結果也沒有改善啊！」、「都第幾次了，沒政府了嗎」、「2019/7/31該廠商也是道生油外洩...現在又來....」等語。

有民眾點出傳臭氣「關鍵原因」，他表示「這麼老的工廠，如果沒有心經營，對環保/工安/老舊設備管線改善或汰舊換新、引進高效率的污染防治設備等，只知道盈利賺錢，或辦些路跑活動感覺好像很關心公益活動，存在的價值何在？」

據了解，遠東化纖新埔廠23日晚間因生油外洩，此為傳導製程熱能的介質道生油線路閥門原因不明故障，導致油、氣外洩，引發臭味，廠商雖在第一時間布水線沖淋，環保局也立即請廠商發生洩漏的製程全線停工，派員採樣，作為後續裁罰基準，不過油氣外洩造成異臭，仍引發譁然。

(中時新聞網)