經濟部水利署把握鋒面過境，人工增雨作業團隊24日上午在石門水庫完成增雨作業準備，守視最適時機於下午近3時施放高空增雨焰彈，盼增加更多降雨量。

水利署表示，今年夏季罕見颱風過門不入，雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為局部地區，導致水庫蓄水量較往年偏低。9月16日起桃園、新竹、苗栗、臺中水情燈號轉為綠燈水情提醒。

水利署近年來持續積極推動人工增雨新技術研發，並與國家中山科學研究院攜手合作，共同開發國產空中人工增雨焰彈，期提升人工增雨整體施作能量。

(工商 )