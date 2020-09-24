鬧水荒 水利署把握鋒面過境施放高空增雨焰彈 17:452020/09/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部水利署把握鋒面過境，人工增雨作業團隊在石門水庫完成增雨作業準備。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部水利署把握鋒面過境，人工增雨作業團隊24日上午在石門水庫完成增雨作業準備，守視最適時機於下午近3時施放高空增雨焰彈，盼增加更多降雨量。 水利署表示，今年夏季罕見颱風過門不入，雖陸續有鋒面及午後陣雨帶來雨量，但下雨範圍多為局部地區，導致水庫蓄水量較往年偏低。9月16日起桃園、新竹、苗栗、臺中水情燈號轉為綠燈水情提醒。 水利署近年來持續積極推動人工增雨新技術研發，並與國家中山科學研究院攜手合作，共同開發國產空中人工增雨焰彈，期提升人工增雨整體施作能量。 (工商 ) #水荒 #增雨 #水利署 #焰彈 #人工增雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明變天降溫 全台有雨 氣象局揭中秋連假天氣 08:322020/09/23 生活 台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診 14:122020/09/23 生活 熱門股－金麗科 出貨看增股價飆 04:102020/09/24 證券．權證 PA模組夯 全訊擬辦現增擴廠 04:102020/09/24 證券．權證 迎中秋連假！東部旅遊人次粗估年增7成 14:392020/09/23 旅遊 無薪假再惡化 事業單位實施無薪假單周淨增53家、144人 10:352020/09/24 生活 《興櫃股》全訊擬現增拓廠 因應未來3年訂單＋助攻海外業務 08:352020/09/23 財經 物流車大增 牌照稅進補 04:102020/09/24 金融．稅務 台灣輸出暴增19人 創單次新高 04:102020/09/24 生活新聞 阿聯酋航空對市場樂觀 復飛台北每周4班再增1班貨機 15:082020/09/24 生活 生活熱門新聞 遲到10分鐘扣半天薪水合法嗎？勞動局給答案 - 生活 LV防疫面罩將開賣 3萬天價妳買得下手？ - 生活 信義網帥劈腿8女洩床照 火辣正宮曝光長文回應 - 生活 明變天降溫 全台有雨 氣象局揭中秋連假天氣 - 時事 史上最嚴峻中秋車潮 高公局封閉國五2入口：避開4大地雷路段 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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