合正股票自9/25起預收款券 17:392020/09/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（24）日表示，合正股票（5381）自9月25日起預收款券並每十分鐘撮合一次。 合正股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月25日起10個營業日（到10月13日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #合正 #櫃買中心 #預收款券 #分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三倍券激勵 8月零售大爆發 04:102020/09/24 財經要聞 星、港交易所就愛台指 元大看好台指期成長 09:562020/09/24 財經 櫃買國際債債券發行創新高 挑戰600億美元 上看新台幣3兆元 04:102020/09/24 證券．權證 看表演賞音樂 總爺藝文中心野餐party中秋登場 15:572020/09/24 旅遊 icash2.0祭出家樂福10％回饋慶中秋 16:122020/09/24 財經 永豐實新聘三獨董 Q4登興櫃交易 11:412020/09/24 財經 遠百韓流魅力 引爆全台 04:102020/09/24 財經要聞 集保獲亞洲企業社會責任獎 就業公益專班受肯定 09:232020/09/24 財經 兆豐台灣先進通訊基金 25億元募集成立 16:112020/09/24 財經 亞馬遜Prime Day 擬10月中開賣 04:102020/09/24 全球財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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