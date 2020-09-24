王心凌《My! Cyndi!》極精選已正式發行，日前她到素有「女明星鬆弛劑」稱號的「那那大師」節目《那那大歌廳》，不僅暢聊經典歌曲、一路走來印象深刻的趣事，更現場即興表演京劇版〈當你〉，以及模仿伍佰老師的口音演唱〈我會好好的〉，刷新甜美形象，讓大家看到「甜蜜天后」幽默風趣的一面，讓那那忍不住驚呼：「王心凌你好瘋，什麼招都接耶！」面對那那大師頻頻出招，從京劇版〈當你〉，到伍佰口音重現版〈我會好好的〉，王心凌心情放鬆沒在怕，什麼招都接。

節目裡更回顧她出道前的珍貴畫面，有12歲時錄「好彩頭」節目的舞棍心凌，還有高中時在電影《運轉手之戀》飾演檳榔西施；而在出道前試音唱陶晶瑩的經典歌曲〈離開我〉，讓心凌獲得到日本受訓的機會；出道3年的台南演唱會，更是一場難忘的回憶！去年忙於巡演的王心凌，原本今年想把巡演帶回台灣，但因疫情關係停擺，最後決定有別於一般Live版從現場錄音檔案裡挑出來重製的方式，推出重新錄製混音、把演唱會氣氛帶給大家的《My! Cyndi!》極精選，她表示，「還沒能來的及參加我演唱會的朋友，可以先聽極精選預習一下，期待未來在演唱會上一起大合唱！」王心凌將於27日舉辦《My! Cyndi!》唯一一場台北活動，唱給大家聽，詳情請見官方公告。

王心凌（右）受邀上節目「那那大歌廳」。（環球音樂提供）

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