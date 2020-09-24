近期多檔TDR飆漲，造成溢價偏高及漲幅較大，台灣證券交易所依據監視業務督導會報決議，對11檔TDR股票祭出處置交易，泰金寶-DR(9105)、越南控-DR(9110)、明輝-DR(911608)、杜康-DR(911616)、泰聚亨-DR(911622)及晨訊科-DR(912000)等6檔每60分鐘撮合一次；美德醫療-DR(9103)、神州-DR(910861)、同方友友-DR(911868)、巨騰-DR(9136)及精熙-DR(9188)等5檔每20分鐘撮合一次。

證交所指出，TDR多存在溢價偏高情形，但與國外上市原股具連動性，近期TDR多存在溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，證交所再次強調，投資人應留意相關風險。

證交所決議對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR及晨訊科-DR等6檔採行60分鐘撮合一次，美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及精熙-DR等5檔採行20分鐘撮合一次，所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限。另外，信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數一成。

(時報資訊)