阿嬌感嘆遮瑕膏是偉大的發明。(取自阿嬌微博)

在 Instagram 查看這則貼文 係咪好掛住我呢？👻 Q_gill（@q_gill）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 4 日 上午 8:27 張貼

香港女星阿嬌（鍾欣潼）本月7號驚傳在大陸廈門某飯店出意外，凌晨不慎撞傷頭部，送院急救至少縫了上百針。事隔多日，阿嬌今（24日）終於透過社群網站親自向粉絲報平安，並首度曝光她眉骨傷口照，激似6公分蜈蚣爬到臉上的模樣，讓粉絲心疼不已。

阿嬌說在歷經10多天的恢復期後，額頭上的傷口終於快走上痊癒之路，坦言剛開始摔倒時，「整個人都和它一起懵了。」但她也要大家安心，她已經沒事了，「感謝這段時間以來大家的關心和愛護，要感謝霍汶希和容祖兒第一時間到廈門探望我，還要感謝在受傷期間幫助我的院長以及每位醫護人員。

她更感謝任達華、惠英紅、蔡卓妍、林峯，還有她身邊工作人員的支持，「因為你們的幫助才讓傷口可以恢復地那麼快，也要謝謝兩個劇組所有的朋友，你們的細心陪伴和體諒讓我感到無比溫暖幸福。」

最後，阿嬌更以幽默的口吻與正能量的態度來看待破相一事，「遮瑕膏簡直是偉大的發明。」感謝粉絲對她的關心，她會好好照顧自己的，吸引網友紛紛留言「所以前段時間說姐姐炒作的要不要道個歉」、「天啊，這個傷口我看著我都感受到了疼痛」、「女生臉上劃這麼長的疤太可怕了」，

(中時新聞網)