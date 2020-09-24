發表會現場更首度運用VR技術，讓學生人在台灣也能跨國實境參觀校園，預先體驗留學英國的樂趣。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

為了用科技突破這次疫情對生活的影響，具有20年英國留學代辦經驗的「津橋留學顧問」，打造台灣首創的線上策展平台，首發特展是「2020 OxBridge Uni Expo英國名校互動線上教育展」，並在23日的發表會上，展現與英國的零時差、零距離，創下30所英國名校同時上線對談的創舉，在大螢幕上輪流介紹學校特色，替學子打造高效了解英國學校的管道。

發表會現場更首度運用VR技術，讓學生人在台灣也能跨國實境參觀校園，預先體驗留學英國的樂趣，因新冠肺炎疫情調整成的虛擬展會模式，除了既有的傳統優勢，更提供了網路才能享受的地域方便性，讓學生提前與學校迎接全新數位教育的優勢，藉由虛擬參觀校園，預先體驗留學英國的知性氛圍。

英國名校線上互動展策展人鄭明惠指出，因疫情影響，以往固定來台的英國名校代表，無法比照以往到訪台灣招生，因此，這次線上展覽活動與實體最大不同處，是解決了台英兩地距離及時差，讓台灣學子對留學的規畫不因此停滯。

鄭明惠表示，只要在平台完成登錄，任何學校科系問題，就能在線詢問當地代表獲得即時解答，在活動前完成預約，更能深入與想申請的學校代表一對一討論、預審文件，增加學校印象，提高錄取機會勝率。

(中時 )